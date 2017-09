ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വാര്‍ഷിക പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ മകളും ഉപദേശകയുമായ ഇവാന്‍ക ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സ്ത്രീകളിലെ സംരഭകത്വ ശേഷിയെ കുറിച്ചും തൊഴില്‍ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇരുവരും ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്.

നവംബറില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ എന്റര്‍പ്രണര്‍ഷിപ്പ് സമ്മിറ്റി(ജി ഇ എസ്)ലേക്കുള്ള അമേരിക്കന്‍ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ഇവാന്‍കയാണ്. സ്ത്രീകളിലെ സംരഭകത്വം, ജി ഇ എസ് 2017, തൊഴില്‍ശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മികച്ച കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് നടന്നതെന്ന് പിന്നീട് ഇവാന്‍ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

We had a great discussion on women's entrepreneurship, the upcoming #GES2017 and workforce development in the US and India. #UNGA https://t.co/mnc6sHKYBf