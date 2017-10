വാഷിങ്ടണ്‍: പാകിസ്താനുമായുള്ള ബന്ധം "കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ താന്‍ ആരംഭിച്ചെന്ന്" അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഭീകരശൃഖംലയായ ഹഖാനികളുടെ പിടിയില്‍നിന്ന് അമേരിക്കന്‍- കനേഡിയന്‍ കുടുംബത്തെ പാക് സൈന്യം കഴിഞ്ഞദിവസം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പാകിസ്ഥാനും പാക്‌ നേതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം താന്‍ ആരംഭിച്ചതായി ട്വിറ്ററിലൂടെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

Starting to develop a much better relationship with Pakistan and its leaders. I want to thank them for their cooperation on many fronts.