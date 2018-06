ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വര്‍ണവിവേചനത്തിന്റെ (അപ്പാര്‍ത്തിഡ്) ഇരുണ്ടകാലഘട്ടത്തെ ചിത്രങ്ങളില്‍ പകര്‍ത്തിയ വിഖ്യാത ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഡേവിഡ് ഗോള്‍ഡ്ബ്‌ളാട്ട്(87) അന്തരിച്ചു. അപ്പാര്‍ത്തിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഡേവിഡ് പകര്‍ത്തിയതും ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ചതും.

കുട്ടികള്‍ കളിക്കുന്നതിന്റെയും വീട്ടിലേക്കുള്ള ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ തളര്‍ന്നുറങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ പകര്‍ത്തിയതിലൂടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന അധികാരത്തിന്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ഡേവിഡ് അനാവരണം ചെയ്തത്.

ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള റാണ്ട്‌ഫൊണ്ടേനില്‍ 1930ലാണ് ഡേവിഡിന്റെ ജനനം. 18-ാം വയസ്സിലാണ് ഡേവിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് കടന്നതെന്ന് ദ ഗാര്‍ഡിയന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 1948ല്‍ നാഷണല്‍ പാര്‍ട്ടി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ കറുപ്പ്- വെളുപ്പ് വര്‍ഗക്കാരെ കൃത്യമായി വേര്‍തിരിക്കുന്ന വര്‍ണവിവേചന നയങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയത്.

മുഴുവന്‍ അംഗങ്ങളും വെള്ളക്കാരായ സര്‍ക്കാരായിരുന്നു ഈ നയം നടപ്പാക്കിയത്. ഇതോടെ ജനസംഖ്യയില്‍ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന വെളുത്തവര്‍ഗക്കാരല്ലാത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാര്‍ അരികുവത്കരിക്കപ്പെട്ടു. അവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക മേഖലകളില്‍ താമസിക്കേണ്ടതായും പ്രത്യേകമായ പൊതുസംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതായും വന്നു. ഇതോടെ കറുത്തവര്‍ഗക്കാരും വെളുത്തവര്‍ഗക്കാരും തമ്മിലുള്ള സമ്പര്‍ക്കം പോലും കുറഞ്ഞുവന്നു. 1991 ല്‍ എഫ് ഡബ്ല്യൂ ഡി ക്ലെര്‍ക്ക് പ്രസിഡന്റായതോടെയാണ് അപ്പാര്‍ത്തിഡിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നിയമങ്ങള്‍ പലതും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത്.

അപ്പാര്‍ത്തിഡിന്റെ ഇരുണ്ടകാലഘട്ടമാണ് ഡേവിഡ് ഫോട്ടോകളിലാക്കിയത്. ഹാള്‍മാര്‍ക്ക് ഫെലോ അറ്റ് ദ ആസ്‌പെന്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഇന്‍ ഡിസൈന്‍ ആസ്‌പെന്‍ കൊളറാഡോ(1987), ഗഹാന്‍ ഫെലോ ഇന്‍ ഫോട്ടോഗ്രഫി ഇന്‍ ഹാര്‍വാഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി(1992), ഓണററി ഡോക്ടര്‍ ഇന്‍ ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ്- യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കേപ് ടൗണ്‍ തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

We send our deepest sympathies to the family and friends of legendary Photographer and National Order of Ikamanga recipient, David Goldblatt, whose career spanned 70 years and became the first South African to have a solo exhibition at the Museum of Modern Art in New York. pic.twitter.com/GwImVXFz7P