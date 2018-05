വാഷിങ്ടണ്‍: രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഷിമിക ബുറാജെ എന്ന അമേരിക്കന്‍ സൈനികയ്ക്ക് കാര്‍ അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു ചെവി നഷ്ടമായത്. കാറില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്കു വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു ഷിമികയ്ക്ക് ഒരു ചെവി നഷ്ടമായത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന്, നഷ്ടമായ ചെവിക്കു പകരം പുതിയ ചെവിയുമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ് ഷിമിക.

ഷിമികയുടെ തന്നെ തരുണാസ്ഥി ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കൈത്തണ്ടിലെ ത്വക്കിനടിയില്‍ ചെവി വളര്‍ത്തിയെടുക്കുകയും അത് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ തലയില്‍ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ചെവി പുനര്‍നിര്‍മിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

എല്‍ പാസോയിലെ വില്യം ബിയോമോണ്ട് ആര്‍മി മെഡിക്കല്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ. ഷിമിക കേള്‍വിശക്തി വീണ്ടെടുത്തതായും ശസ്ത്രക്രിയ വിജയമായിരുന്നെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 2016ലാണ് ഷിമിക കാര്‍ അപകടത്തില്‍ പെടുന്നത്.

കാറിന്റെ മുന്‍ടയര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് മറിയുകയായിരുന്നു. ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്ന ഒരു ബന്ധുവും ഈ സമയം ഷിമികയ്ക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ചെവി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉള്‍പ്പെടെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളാണ് ഷിമികയ്ക്ക് ഏറ്റിരുന്നത്.

content highlights: Soldier lost ear in accident doctors made new ear with her own cartilage