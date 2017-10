സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബര്‍ഗ്: അമേരിക്കയിലെ ഫ്‌ളോറിഡയിലുള്ള സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബര്‍ഗിലെ തിരക്കേറിയ റോഡില്‍ ചെറുവിമാനം ഇടിച്ചിറക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് കാറുകള്‍ ഭാഗികമായി തകര്‍ന്നു. എന്നാല്‍, വിമാനത്തിലെയും കാറുകളിലെയും യാത്രക്കാരെല്ലാം നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപെട്ടു. മൂന്നുപേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ഒരാളെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നല്‍കി വിട്ടയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബര്‍ഗ് അഗ്നിരക്ഷാസേന അധികൃതരാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. പ്രദേശത്തെ സി.സി.ടി.വി കാമറകളിലാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പതിഞ്ഞത്.

അപകട സമയത്ത് രണ്ടുപേരാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് എന്‍ജിനുള്ള സെസ്‌ന 402 ബി വിമാനമാണ് യന്ത്ര തകരാറിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഇടിച്ചിറക്കിയതെന്ന് ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. അപകടം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുംവിധം വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കാന്‍ പൈലറ്റിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. സ്‌കൂള്‍ അടക്കമുള്ള സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് പൈലറ്റ് വിമാനം സാഹസികമായി ഇടിച്ചിറക്കിയത്.

Plane hit 2 vehicles. @StPeteFR took 3 to the hospital but no serious injuries pic.twitter.com/L7TeVQsTpV