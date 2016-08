ലോസ് ആഞ്ജലിസ്: അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ജലിസ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെടിവെപ്പുണ്ടായി എന്ന പേരില്‍ പ്രചരിച്ചത് തെറ്റായ റിപ്പോര്‍ട്ടെന്ന് പോലീസ്.

ഉച്ചത്തില്‍ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് വെടിവെപ്പാണെന്ന് സംശയിക്കുകയും വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കവാടങ്ങള്‍ അടച്ചുപൂട്ടുകയുമായിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തില്‍ വിശദമായ പരിശോധന നടന്നുവരികയാണ്.

ലോസ് ആഞ്ജലിസ് പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ (എല്‍.എ.പി.ഡി. എച്ച്. ക്യു.) മീഡിയ റിലേഷന്‍സ് കമാന്‍ഡിങ് ഓഫീസര്‍ ആന്‍ഡി നെയ്മാനാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടായതാണ് വെടിവെപ്പ് എന്ന പേരില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത്. ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Report of shooting at LAX proven to be LOUD NOISES only No Shots Fired No Injuries investigation continues to locate source