മോസ്‌കോ: ദനഹാ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി തണുത്തുറഞ്ഞ തടാകത്തില്‍ സ്‌നാനം ചെയ്ത്‌ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ലാദിമിര്‍ പുതിന്‍. കൊടുംശൈത്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞ സെലിഗര്‍ തടാകത്തിലാണ് ദനഹാ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി പുതിന്‍ മുങ്ങിനിവര്‍ന്നത്.

Putin takes icy plunge into waters of Lake Seliger (VIDEO)

© TASS/Ruptly pic.twitter.com/ryRT6PesQ8 — TASS (@tassagency_en) January 19, 2018

Video courtesy: Twitter/@tassagency_en

മോസ്‌കോയ്ക്ക് വടക്ക് 400 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് സെലിഗര്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കമ്പിളിക്കോട്ടും ബൂട്ടുകളും ധരിച്ചെത്തിയ പുതിന്‍ ഇവയഴിച്ചു വച്ച ശേഷം തടാകത്തില്‍ മുങ്ങിനിവരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ റഷ്യന്‍ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷന്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു.

ദനഹാ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി സെലിഗര്‍

തടാകത്തില്‍ സ്‌നാനം ചെയ്യുന്നതിനായി

എത്തിയ പുതിന്‍. Photo:AP

തടാകത്തിലേക്കുള്ള തടികൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച പടികള്‍ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ പുതിന്‍ കുരിശു വരയ്ക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

ജോര്‍ദാന്‍ നദിയിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനസ്‌നാനത്തിന്റെ ഓര്‍മയിലാണ് വിശ്വാസികള്‍ ദനഹാ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി നദികളിലും തടാകങ്ങളിലും സ്‌നാനം ചെയ്യുന്നത്.

