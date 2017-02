ന്യൂയോര്‍ക്ക്: റഷ്യയുടെ യുഎന്‍ അംബാസിഡറായ വിറ്റാലി ചര്‍ക്കിന്‍ (65) അന്തരിച്ചു. റഷ്യന്‍ വിദേശകാര്യവകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്‌. 2006 മുതല്‍ യുഎന്നില്‍ റഷ്യയുടെ സ്ഥിരം അംബാസിഡറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

We offer sincere condolences to the family of Vitaly Ivanovich Churkin.#Churkin #UN #Russia #condolences pic.twitter.com/XB37QP34nn