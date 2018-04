മോസ്‌കോ: സിറിയക്കെതിരായ അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും യുദ്ധനീക്കത്തിനെതിരെ താക്കീതുമായി റഷ്യ രംഗത്ത്. ഗുരുതരപ്രത്യാഘാതങ്ങളനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് റഷ്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

സിറിയ രാസായുധങ്ങള്‍ സംഭരിച്ച മേഖലകളില്‍ യുഎസ്-യു.കെ-ഫ്രാന്‍സ് സംയുക്ത സേന ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് അമേരിക്ക തന്നെയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സിറിയയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമേരിക്കന്‍ നീക്കം അംഗീകരിക്കാനോ അനുവദിക്കാനോ ആവുന്നതല്ലെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ റഷ്യന്‍ അംബാസിഡര്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചത്. തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അമേരിക്ക ഭീഷണി തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്നും റഷ്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാസായുധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭകരായ അമേരിക്കയ്ക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താന്‍ അവകാശമില്ലെന്നും റഷ്യ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്‌ലര്‍ സോവിയറ്റ് യൂണിയനു നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് സമാനമാണ് സിറിയയ്‌ക്കെതിരെ അമേരിക്ക ഇപ്പോള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ ഉപമിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ പേര് അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്‌ലറിന്റേതാണെന്നും റഷ്യന്‍ ഉന്നത ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചതായും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

