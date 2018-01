സിഡ്‌നി: ഡ്രോണ്‍ വിമാനം അല്ലെങ്കില്‍ പൈലറ്റില്ലാ വിമാനങ്ങള്‍ യുദ്ധമുഖത്തെ പ്രധാനിയാണ്‌. യുദ്ധങ്ങളില്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭീകരവസ്തുവായാണ് നമ്മള്‍ ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്.

എന്നാല്‍, ഈ മുന്‍വിധികള്‍ പൂര്‍ണമായി മാറ്റിമറിക്കുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സിഡ്‌നിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. തിരമാലകളില്‍ പെട്ടുപോയ രണ്ട് നീന്തലുകാരെ ഡ്രോണിന്റെ സഹായത്തോടെ രക്ഷിച്ചാണ് ഡ്രോണ്‍ വീരനായകനായത്.

#RESCUE Lennox Head became the scene of a WORLD FIRST rescue on Thursday when the Westpac Little Ripper Lifesaver UAV successfully deployed a rescue pod to two men caught in powerful surf conditions!



