ബാങ്കോക്ക്: താം ലുവാങ് ഗുഹയില്‍ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികളെയും ഫുട്ബോള്‍ കോച്ചിനെയും പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഭീഷണിയായ കാലവര്‍ഷ സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പ്. തായ്ലന്‍ഡിന്റെ വടക്കന്‍ മേഖലയില്‍ ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കകം ശക്തമായ കാലവര്‍ഷത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. കുട്ടികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഇത് വിലങ്ങു തടിയാകും. കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ എല്ലാ സാധ്യതകളും തേടുന്നതിനിടെ കാലവര്‍ഷം ചതിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാര്‍ഥനയിലാണ് ലോകം.

വടക്കന്‍ തായ്‌ലന്‍ഡിലാണ് 12 കുട്ടികളും കോച്ചും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന താം ലുവാങ് ഗുഹ. ഇവരെ എങ്ങനെയും പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള തീവ്രപരിശ്രമത്തിലാണ് രക്ഷാസേന. അതിനിടെയാണ് കാലവര്‍ഷമെത്തുന്നത്. ഗുഹയുടെ ഉള്‍ഭാഗത്തെ ഘടന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്തതും വഴിമധ്യേയുള്ള ചെങ്കുത്തായ കുഴികളുമെല്ലാം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ്. ഈ കുഴികളില്‍ മണ്ണും ചെളിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പുറമേയാണ് പലയിടങ്ങളിലുമുള്ള അപകടകരമായ വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍. ഇവയൊക്കെ മറികടന്ന് കുട്ടികളെ പുറത്തെത്തിക്കണമെങ്കില്‍ സ്‌കൂബ ഡൈവിംഗിലടക്കം കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്കിയേ മതിയാവൂ എന്നാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, നീന്തല്‍ പോലുമറിയാത്തവരാണ് കുട്ടികളില്‍ പലരും.

ഗുഹാമുഖത്ത് നിലവില്‍ 34 സെന്റിമീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണ് വെള്ളമുള്ളത്. മഴ പെയ്തുതുടങ്ങുന്നതോടെ ഇത് മാറിമറിയും. കാലവര്‍ഷം അവസാനിക്കണമെങ്കില്‍ ഒക്ടോബര്‍ ആകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലവര്‍ഷമെത്തും മുമ്പ് കുട്ടികളെ പുറത്തെക്കിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് രക്ഷാസേനയുടെ ചിന്ത. തടസ്സങ്ങള്‍ മറികടന്ന് അടുത്തേക്കെത്തണമെങ്കില്‍ 6 ദിവസത്തോളം വേണ്ടിവരും. സുസജ്ജമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നടത്തുന്നത്.

കുട്ടികളെ പുറത്തെത്തിക്കാന്‍ 4 വഴികളാണ് രക്ഷാസേനയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.

1. കുട്ടികളെയും കോച്ചിനെയും ഡൈവിംഗില്‍ പരിശീലനം നല്കി തനിയെ പുറത്തെത്താന്‍ പ്രാപ്തരാക്കുക. ഇത് എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കുന്നത്.

2. ഗുഹയില്‍ നിന്ന് കഴിയുന്നിടത്തോളം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കുട്ടികളെ പുറത്തേക്കെത്താന്‍ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വഴി. കുട്ടികള്‍ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുഹയ്ക്ക് മുകളിലായി മലയില്‍ വിടവുണ്ടാക്കി

3. തുരങ്കം സൃഷ്ടിച്ച് കുട്ടികളിലേക്കെത്താനാകുമോ എന്ന സാധ്യതയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

4. കുട്ടികളെ ആരോഗ്യവാന്മാരാക്കി ഗുഹയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ നിലനിര്‍ത്തി വെള്ളം താഴ്ന്നതിനു ശേഷം മാത്രം പുറത്തേക്കെത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഒടുവിലത്തെ മാര്‍ഗം. മറ്റെല്ലാ സാധ്യതകളും പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി ആലോചിക്കൂ എന്നാണ് രക്ഷാസേന പറയുന്നത്.

