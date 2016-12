ന്യൂയോര്‍ക്ക്: വ്യാജ വാര്‍ത്തയോട് പ്രതികരിച്ച പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖ്വാജ മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാകിസ്താനെതിരെ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയെന്ന വ്യാജ വാര്‍ത്തയോടാണ് പാക് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.

സിറിയയിലേക്ക് പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തെ അയച്ചാല്‍ ആണവായുധം ഉപയോഗിച്ച് ആരാജ്യത്തെ തകര്‍ക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി എന്നായിരുന്നു വ്യാജ വാര്‍ത്ത. ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമാണ് പാക് മന്ത്രി നടത്തിയത്. പാകിസ്താന്‍ ആണവ രാഷ്ട്രമാണെന്നകാര്യം ഇസ്രായേല്‍ മറക്കരുതെന്ന് പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഡിസംബര്‍ 20 എ.ഡബ്ലൂ.ഡിന്യൂസ് ഡോട് കോമാണ് സംഭവത്തിന് ആസ്പദമായ വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി തെറ്റായ വാര്‍ത്തയോടാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും വാര്‍ത്തയ്ക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നും ഇസ്രായേല്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH