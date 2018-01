ലിമ(പെറു): മൃഗങ്ങള്‍ കുളിക്കുന്നത് അസാധാരണമായ കാഴ്ചയൊന്നുമല്ല. എന്നാല്‍ മനുഷ്യര്‍ കുളിക്കുന്നതുപോലെ സോപ്പും തേച്ച് വെടിപ്പായി മൃഗങ്ങള്‍ കുളിക്കുമോ, അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാമെന്നാണ്‌ പെറുവില്‍ നിന്ന് വരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വിശ്വസിക്കാമെങ്കില്‍. പെറുവിലെ ഹുറാസ് സിറ്റിയില്‍ ഒരു എലിയുടെ കുളിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ തരംഗമായിരിക്കുന്നത്‌.

ജോസ് കോറി എന്നയാള്‍ തരംഗമായ വീഡിയോയ്ക്ക് അവകാശവാദമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് താന്‍ ഈ ദൃശ്യം ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയതെന്നാണ് ഇയാള്‍ പറയുന്നത്. തന്റെ വീട്ടിലാണ് എലി വിശാലമായ കുളി നടത്തിയതെന്നാണ് ജോസ് കോറി അവകാശപ്പെടുന്നത്. താന്‍ കുളിക്കാനായി കയറിയപ്പോഴാണ് തന്റെ ബാത്‌റൂം സിങ്കില്‍ നിന്ന് എലി കുളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതെന്നും ഉടന്‍ തന്നെ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയെന്നും ഇയാള്‍ പറയുന്നു.

Winning the internet this morning: this little guy right here 👇🏼🐀! Keep breaking those stereotypes, buddy! @news965wdbo pic.twitter.com/9TJ72yWHId