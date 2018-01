അള്‍ഗിയേര്‍സ്: സൂര്യനെ ചുംബിക്കുന്ന മണല്‍ക്കൂനകളുള്ള സഹാറ മരുഭൂമിയിപ്പോള്‍ മഞ്ഞ് പുതഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. ഒരു ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസാണ് ഇപ്പോള്‍ സഹാറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അള്‍ജീരിയയിലെ ഐന്‍ സെഫ്രയിലുള്ളത്. മണല്‍കൂനകളില്‍ വീണ ഹിമപാളികളില്‍ ഉല്ലസിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികള്‍.

ഐന്‍ സഫ്രയില്‍ സാധരണായായി 35 ഡിഗ്രിയും അതിനു മുകളിലുമൊക്കെയാണ് താപനിലയുണ്ടാകാറുള്ളത്. ചൂട് കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യേക ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവര്‍ കൊടും തണുപ്പില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടുന്നത്.

സഹാറക്കും അറ്റ്‌ലസ് പര്‍വ്വത നിരകള്‍ക്കുമിടയില്‍ അപൂര്‍വ്വമായിട്ടാണ് തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്. ഏറെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 2016 ഡിസംബറിലാണ് ആലിപ്പഴ വര്‍ഷമുണ്ടായത്. 37 വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ മഞ്ഞു വീഴ്ചയുണ്ടായത്.

സഹാറയിലെ അപൂര്‍വ്വമായ മഞ്ഞു വീഴ്ചയുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങല്‍ ഇതിനോടകം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Snow in the Sahara: Rare snowfall blankets sand dunes in the desert town of Aïn Séfra in northwest Algeria. https://t.co/NV4N4YssIF pic.twitter.com/mvWKTJtH9G