മനില: ഫിലിപ്പീന്‍സിലെ ലോസ് ബാനോസില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണകേന്ദ്രം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സന്ദര്‍ശിച്ചു.

സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മഹത്തായ അനുഭവം എന്നാണ് സന്ദര്‍ശനത്തെ മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

നെല്‍ക്കൃഷിയിടം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന്റെയും മറ്റു ചിത്രങ്ങളും മോദി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഫിലിപ്പീന്‍സില്‍ നടക്കുന്ന ആസിയാന്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു മോദി.

My visit to International Rice Research Institute (IRRI) was a great learning experience. Saw the exceptional work IRRI is doing towards mitigating poverty and hunger by improving rice cultivation. Their work benefits many farmers and consumers, particularly in Asia and Africa. pic.twitter.com/siah38KKb4