ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരില്‍ പാകിസ്താനെതിരെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നതിനിടെ പാക് പ്രസിഡന്റിന് കൈകൊടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ചൈനയിലെ ചിങ്ദാവോയില്‍ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിയില്‍ വെച്ചാണ് മോദി പാക് പ്രസിഡന്റ് മംനൂണ്‍ ഹുസൈന് ഹസ്തദാനം നല്‍കിയത്. ഇരുവരും കൈകൊടുത്ത് കുശലം പറയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. ഷാങ്ഹായി കോ-ഓപ്പറേഷനില്‍ പൂര്‍ണാംഗമായി കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കള്‍ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നടത്തിയത്.

ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ സഹകരണം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകളാണ് ഇത്തവണത്തെ ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. സ്വന്തം മണ്ണില്‍ ഭീകരര്‍ക്ക് അഭയമൊരുക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യ നിരന്തരം പാകിസ്താനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിക്കാറുണ്ട്. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളില്‍ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരില്‍ പാകിസ്താനെ ഇന്ത്യ പ്രതികൂട്ടില്‍ നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഊഷ്മളമായ പെരുമാറ്റം മോദിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്.

സ്വന്തം മണ്ണില്‍ നിന്ന് ഭീകരവാദത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭീകരവാദം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ അയല്‍രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടാത്തതെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ് ചോദിച്ചിരുന്നു.

ഭീകരവാദത്തിന് പുറമെ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വ്യാപാര- വാണിജ്യ ബന്ധം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താനും ഉച്ചകോടിയില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കും. ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും പുറമെ ചൈന, റഷ്യ, കസാഖ്‌സ്താന്‍, കിര്‍ഗിസ്താന്‍, താജികിസ്താന്‍, ഉസ്‌ബെക്കിസ്താന്‍ എന്നീരാജ്യങ്ങളാണ് ഷാങ്ഹായ് കോ-ഓപ്പറേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷനിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍. ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്താനും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് പൂര്‍ണാംഗത്വം ലഭിച്ചത്. കൂട്ടായ്മയില്‍ പൂര്‍ണാംഗത്വം ലഭിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ചത് റഷ്യയാണ്. പാകിസ്താനെ ചൈനയും. ലോക ജനസംഖ്യയില്‍ ഭൂരിഭാഗവും അധിവസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് കൂട്ടായ്മയില്‍ ഉള്ളത്.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi and Pakistani President Mamnoon Hussain shake hands after signing of agreements between #SCO nations, in China's #Qingdao pic.twitter.com/bpGu7evVdC