വാഷിങ്ടണ്‍: ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപുമായുള്ള ബന്ധം പുറത്തുപറയാതിരിക്കാന്‍ പോണ്‍ താരത്തെ 130,000 ഡോളര്‍ നല്‍കി നിശബ്ദയാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സ്‌റ്റെഫാനി ക്ലിഫോര്‍ഡ് (സ്റ്റോമി ഡാനിയല്‍സ് ) എന്ന പോണ്‍ നടിക്കാണ് ട്രംപുമായുള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നിശബ്ദത പാലിക്കാന്‍ ട്രംപിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ പണം നല്‍കിയതെന്ന് വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേര്‍ണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മെലാനിയയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം 2006ലാണ് ട്രംപ് സ്റ്റെഫാനിയെ കാണുന്നത്. ഒരു ഗോള്‍ഫ് മത്സരത്തിടെയായിരുന്നു ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. ശേഷം 2016 ല്‍, അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ട്രംപുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എ ബി സി ന്യൂസുമായി സംസാരിക്കാന്‍ സ്റ്റെഫാനി തയ്യാറായി.

എന്നാല്‍ പൊതുവേദിയില്‍ ട്രംപുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കാന്‍ സ്‌റ്റെഫാനിക്ക് 130,000 ഡോളര്‍ നല്‍കുകയായിരുന്നു. ദീര്‍ഘകാലം ട്രംപിന്റെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന മൈക്കിള്‍ കോഹനാണ് സ്‌റ്റെഫാനിയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ കീത്ത് ഡേവിസണ്‍ മുഖാന്തരം പണം നല്‍കിയതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം റിപ്പോര്‍ട്ടിനെതിരെ വൈറ്റ് ഹൗസും കോഹനും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

