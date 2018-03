റോം: നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയുടെ പരാമര്‍ശം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയാകുമ്പോള്‍ വിശദീകരണവുമായി വത്തിക്കാന്‍. നരകം ഇല്ലെന്ന് ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ പറഞ്ഞതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ തലസ്ഥാനമായ വത്തിക്കാന്‍ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്‌.

ഇറ്റലിയിലെ 'ല റിപ്പബ്ലിക്ക' എന്ന പത്രത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് പോപ്പിന്റെ വിവാദ അഭിമുഖം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇറ്റലിയിലെ പ്രശസ്ത ഇടതുപക്ഷ പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായ യുജേനിയോ സ്‌കാല്‍ഫാരിയാണ് തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പത്രത്തില്‍ പോപ്പിന്റെ അഭിമുഖം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. നരകം എന്നത് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഇല്ല എന്ന് പോപ്പ് പറഞ്ഞതായാണ് അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നത്. വളരെപ്പെട്ടെന്നുതന്നെ പോപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിമരുന്നിടുകയും ചെയ്തു.

സംഭവം വിവാദമായതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വത്തിക്കാന്‍ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇങ്ങനെയൊരു അഭിപ്രായം ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പോപ്പിനെ തെറ്റായി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു വത്തിക്കാന്റെ ആരോപണം. പോപ്പുമായി നടത്തിയത് ഒരു അഭിമുഖം ആയിരുന്നില്ല. പോപ്പുമായി യുജേനിയോ സ്‌കാല്‍ഫാരി നടത്തിയത് സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നെന്നും ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ലേഖനം മാത്രമാണ് പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നും വത്തിക്കാന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തില്‍ സുപ്രധാനമായ നരകം എന്ന സങ്കല്‍പത്തില്‍ വത്തിക്കാന്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നു. പാപികളുടെ ആത്മാക്കള്‍ നരകത്തിലെ കെടാത്ത തീയില്‍ പതിക്കും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടില്‍ വത്തിക്കാന്‍ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. യുജേനിയോ സ്‌കാല്‍ഫാരിയുടേത് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണെന്നും പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

'മരണശേഷം പാപികളുടെ ആത്മാവ് എവിടേക്കാണ് പോവുക' എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് പോപ്പ് പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. 'പാപികളുടെ ആത്മാക്കള്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതോടെ അവരോട് ദൈവം ക്ഷമിക്കും. അവര്‍ ഒരിക്കലും നരകത്തില്‍ പതിക്കില്ല. നരകം എന്നൊന്ന് ഇല്ല'- എന്ന് മാര്‍പാപ്പ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് സ്‌കാല്‍ഫാരിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്.

