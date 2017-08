ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനില്‍നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ജന്ദാലിയില്‍ ഗ്രാമീണരുടെ റാലി. ജമ്മു കശ്മീര്‍ നാഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് ഫെഡറേഷനാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പാക് അധീന കശ്മീരിലേക്ക് ഭീകരരെ പാകിസ്താന്‍ അയയ്ക്കുന്നുവെന്നും പ്രദേശത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രാദേശിക നേതാവ് ലിയാഖത്ത് ഖാന്‍ ആരോപിച്ചു.

പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാവായ മിസ്ഫര്‍ ഖാനും പാകിസ്താനെതിരെ ആരോപണവുമായി നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പാകിസ്താന്‍ തങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്നും ഗില്‍ഗിത് ബാള്‍ട്ടിസ്താന്‍ പാകിസ്താന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പാക് സൈന്യം അതിക്രമം നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളെ അടിമകളെപ്പോലെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാവായ തൈഫൂര്‍ അക്ബര്‍ ആരോപിച്ചു. റോഡുകളോ ഫാക്ടറികളോ പഠന സൗകര്യമോ കശ്മീരില്‍ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

2016 ജൂലായില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വ്യാപക തിരിമറി നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ജനങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. പാക് ചാര സംഘടനയായ ഇന്റര്‍ സര്‍വീസ് ഇന്റലിജന്‍സ് (ഐ.എസ്.ഐ) നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ പി.എം.എല്‍ (എന്‍) പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൃത്രിമം നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പി.എം.എല്‍ (എന്‍) തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത്.

