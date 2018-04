ലണ്ടന്‍: കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് രാജ്യത്തലവന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ലണ്ടനിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഗുജറാത്തി രീതിയില്‍ ഭക്ഷണം ഒരുക്കാന്‍ പ്രത്യേക പാചകക്കാരനെയും സംഘത്തെയും നിയമിച്ചു.

ബക്കിങ്ഹാം ഗേറ്റിലെ സെന്റ് ജെയിംസ് കോര്‍ട്ട് താജ് ഹോട്ടലിലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ഷേണായി കര്‍മാനിയും സംഘവുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കു വേണ്ടി ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നത്.

താനും എട്ടുപേരും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കു വേണ്ടി ഭക്ഷണമൊരുക്കുകയെന്ന് ഷേണായി വാര്‍ത്താ എജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടു പറഞ്ഞു.

Since the whole delegation is in London, our focus is on "home cooked food" so that the delegation don't feel they are away from India. For Prime Minister Narendra Modi, it will be Gujarati food that he loves: Chef Shenoy Karmani. #London pic.twitter.com/qVysb6f4W1