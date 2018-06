സിങ്കപ്പൂര്‍: സിംഗപ്പുര്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പെയിന്റിങ് വാങ്ങിയത് റുപെ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച്. സിംഗപ്പുരിലെ ഇന്ത്യന്‍ പൈതൃക കേന്ദ്രത്തിലെ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി റുപെ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് പെയിന്റിങ്ങ് വാങ്ങിയത്.

നേപ്പാളിലെ മിഥില പ്രവിശ്യയിലും ഇന്ത്യയിലും പ്രയോഗത്തിലുള്ള പ്രശസ്തമായ മിഥില ചിത്രം(മധുപബാനി) ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി റുപെ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയത്. പ്രകൃതി ദത്തമായ നിറങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ചുള്ളിക്കമ്പുകളും വിരലുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചിത്രരചന പൊതുവെ നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മിഥില ചിത്രകലാ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത.

സിംഗപ്പുരിലെ പൈതൃക കേന്ദ്രത്തില്‍ മികച്ച സ്വീകരണമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചത്.

'സിംഗപ്പുരിനെയും ഇന്ത്യയെയും പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൈതൃക കേന്ദ്രം വളരെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. റുപെ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു മധുപാനി പെയിന്റിങ് വാങ്ങി' എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്.

Celebrating India's diverse culture.



PM @narendramodi visits the Indian Heritage Centre and purchases a Madhubani painting using a RuPay card. pic.twitter.com/b6VbARDyAj