വുഹാന്‍: യുദ്ധസമാനമായ ഡോക്‌ലാം പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയും ചൈനയും സമാധാനത്തിനായി വീണ്ടും കൈകോര്‍ക്കുന്നു. ഭീകരവാദമെന്നത് പ്രധാന പ്രശ്‌നമായി എടുക്കാനും ഇതിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടണമെന്നും വുഹാനില്‍ നടന്ന അനൗദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍ പിങും തമ്മില്‍ ധാരണയായി. സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ചായ് പേ ചര്‍ച്ചയ്ക്കും, ബോട്ട് സവാരിക്കിടയിലും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലുമാണ് സമാധാനം ഉറപ്പാക്കന്‍ ഒരുമിച്ച് കൈകോര്‍ക്കണമെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മില്‍ ധാരണയായത്.

അതിര്‍ത്തിയില്‍ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താന്‍ പ്രത്യേകം പ്രതിനിധികളെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിയോഗിക്കാനും ഇരു നേതാക്കളും തമ്മില്‍ ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഗലെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ഇരു സൈന്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ വിശ്വാസം വളര്‍ത്താന്‍ പ്രത്യേക മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശം കൊണ്ട് വരും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ പദ്ധതികള്‍ കൊണ്ടുവരാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടേയും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെ വന്‍കിട വികസന പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ ഭൂമി പ്രശ്‌നം സംബന്ധിച്ച് ചില അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സമിതി നിലവില്‍ ഉണ്ട്. ആ സമിതി വീണ്ടും യോഗം ചേരുമെന്നും വിജയ് ഗോഗലെ അറിയിച്ചു.

ഡോക്‌ലാമിലെ പ്രതിസന്ധി ശേഷം ഒമ്പത് മാസത്തിനിപ്പുറമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ ദൃഢമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നരേന്ദ്രമോദിയും, ഷി ജിന്‍പിങ്ങും അനൗദ്യോഗിക ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് ജിന്‍ പിങിന്റെ പ്രത്യേക ഉച്ചഭക്ഷണ ക്ഷണത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചൈനീസ് സന്ദര്‍ശനം അവസാനിക്കും.

content highlights:PM and President Xi also recognised the common threat posed by terrorism