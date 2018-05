ഹവാന: ക്യൂബയില്‍ വിമാനം തകര്‍ന്ന് വീണു. ആളപായം ഉണ്ടായതായി ഔദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്ല. നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഹവാനയിലെ ജോസ് മാര്‍ട്ടി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന ഉടന്‍തന്നെയാണ് അപകടം.

ക്യുബാന ഏവിയേഷന്റെ ബോയിങ് 737 വിമാനമാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്. 104 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ക്യൂബന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാധ്യമത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഹവാനയില്‍ നിന്ന് ക്യൂബയിലെ ഹോള്‍ഗിനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു വിമാനം. അപകടത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഡിഎംജെ 0972 എന്ന വിമാനമാണ് തകര്‍ന്ന് വീണത്. വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വലിയ തോതില്‍ തീയും പുകയും ഉയരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

ക്യൂബയുടെ ദേശീയ വിമാന കമ്പനിയാണ് ക്യുബാന ഏവിയേന്‍. ഇതിന്റെ പല വിമാനങ്ങളും കാലപ്പഴക്കം ചെന്നവയാണെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍.

.@CNN has obtained video that appears to show smoke rising from the plane crash site, near José Martí International Airport in Havana Cuba. pic.twitter.com/oObs4WKvXU