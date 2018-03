മോസ്ക്കോ: ചരക്ക് വിമാനത്തിന്റെ വാതില്‍ ടേക്ഓഫിനിടെ അറിയാതെ തുറന്നപ്പോള്‍ റണ്‍വെയില്‍ വീണത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലവരുന്ന സ്വര്‍ണ്ണക്കട്ടികളും രത്‌നങ്ങളും. സ്വര്‍ണ്ണത്തേക്കാള്‍ വിലയുള്ള പ്ലാറ്റിനം കട്ടകളും വീണ കൂട്ടത്തില്‍പ്പെടുന്നു. റഷ്യയിലെ യാകുത്സ്‌ക് വിമാനത്താവളത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച്ചയാണ് സംഭവം.

നിംബസ് എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ എഎന്‍12 കാര്‍ഗോ വിമാനത്തിന്റെ വാതില്‍ ആണ് ടേക്ഓഫിനിടെ അറിയാതെ തുറന്നു പോയത്. 37.8ലക്ഷം ഡോളര്‍ വിലവരുന്ന 3 ടണ്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെയും പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെയും കട്ടകളാണ് ടേക്ഓഫിനിടെ കര്‍ഗോ ഡോര്‍ തുറന്ന് റണ്‍വെയില്‍ വീണതെന്ന് കരുതുന്നു. കാര്‍ഗോയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം റണ്‍വെയില്‍ പരന്നു. ഒടുവില്‍ സംഗതി ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടതോടെ 12 കിലോമീറ്റര്‍ അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ വിമാനമിറക്കുകയായിരുന്നു. മഞ്ഞില്‍ പുതഞ്ഞ നിലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണങ്ങളും രത്‌നങ്ങളും തങ്ങള്‍ കണ്ടെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നു.

Ok. Gold rain drops looked that way on Yakutsk Airport’s runway. Pretty heavy and sonorous... Video by transport police from Whatsapp. pic.twitter.com/YYiO1P6lh7