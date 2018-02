വാഷിങ്ടണ്‍: പെസിഫിക് സമുദ്രത്തിനു മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടര്‍ന്നു വീണു. യുണൈറ്റഡ് എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ 1175 വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ലോഹനിര്‍മിത ഭാഗമാണ് അടര്‍ന്ന് വീണത്. തുടര്‍ന്ന് ഹോനോലുലുവിലെ റണ്‍വേയില്‍ വിമാനം അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തി. യാത്രക്കാര്‍ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്.

ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞായിരുന്നു സംഭവം. വലതുവശത്തെ എഞ്ചിന്റെ പുറമേ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭാഗമാണ് അടര്‍ന്നു പോയത്. ബോയിങ് 777 വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിമാനമാണിത്. 373 യാത്രക്കാരാണ് ആ സമയത്ത് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയില്‍ നിന്ന് ഹോനോലുലുവിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു വിമാനം. പൊടുന്നനേ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുകയും പിന്നീട് വിമാനം ആടിയുലയുകയും ചെയ്‌തെന്ന് പിന്നീട് യാത്രക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

അടര്‍ന്നു വീണ ഭാഗങ്ങള്‍ പെസിഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പതിച്ചത്. സംഭവം നടന്ന സമയത്തെ വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ യാത്രക്കാരില്‍ പലരും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

More photos from United Flight #UA1175, whose engine casing came off mid-flight from San Francisco to Hawaii. Passengers say they heard a loud "bang" and then the plane started shaking violently. https://t.co/36GMlBhlMx [Photos: Maria Falaschi] pic.twitter.com/d1v57nK4bC