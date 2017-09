യു എന്‍: ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയില്‍ രാജ്യത്തിനെതിരെ പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് ചുട്ടമറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ. പാകിസ്താന്‍ 'ടെററിസ്ഥാന്‍'(terroristan) ആയി മാറിയെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ഈനം ഗംഭീര്‍ പറഞ്ഞു. പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം.

കശ്മീരില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പ്രത്യേകസംഘത്തെ നിയമിക്കണമെന്നും കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ സമരത്തെ ഇന്ത്യ അടിച്ചമര്‍ത്തുകയാണെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പൊതുസഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷാഹിദ് ഖഘാന്‍ അബ്ബാസി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഒസാമാ ബിന്‍ ലാദന് ഒളിയിടം നല്‍കിയ രാജ്യം, ചതിയെ കുറിച്ചും വഞ്ചനയെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നത് അസാധാരണമാണെന്നും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളില്‍ തന്നെ, പാകിസ്താന്‍ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പര്യായമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 'ശുദ്ധമായ നാട്' എന്ന് ആവശ്യം ശുദ്ധമായ 'ഭീകരവാദത്തിന്റെ നാട്' എന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പാകിസ്താന്‍ ഇപ്പോള്‍ 'ടെററിസ്ഥാന്‍'ആണ്.

ആഗോളഭീകരവാദത്തിന്റെ ഉത്പാദന- കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായി പാകിസ്താന്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്നും ഈനം ഗംഭീര്‍ പറഞ്ഞു. മിലിട്ടറിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഭീകരര്‍ക്ക് ഒളിയിടങ്ങള്‍ നല്‍കിയും ഭീകരവാദ നേതാക്കള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കിയുമുള്ള പാകിസ്താന്റെ ഭീകരവിരുദ്ധ നയം ഭീകരവാദികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഭീകരസംഘനടയായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലഷ്‌കര്‍ ഇ തൊയ്ബയുടെ നേതാവ് ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സെയ്ദ് പാകിസ്താനില്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപവത്കരിച്ചതിനെയും ഈനം പ്രസംഗത്തില്‍ പരമര്‍ശിച്ചു. ജമ്മു ആന്‍ഡ് കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാര്യം പാകിസ്താന്‍ മനസ്സിലാക്കണം. അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാലും ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയെ തകര്‍ക്കാന്‍ പാകിസ്താന് സാധിക്കില്ലെന്നും ഈനം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

#WATCH: India hits out at Pakistan calling it 'Terroristan'-with a flourishing industry producing & exporting global terrorism #UN #Geneva pic.twitter.com/nmFlvBeVM1