ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനിലെ കറാച്ചിയുടെ തീരത്ത് ആള്‍ത്താമസമില്ലാത്ത ഒരു ദ്വീപുണ്ട്. കുറച്ച് നായകള്‍ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ താമസക്കാര്‍. ചുറ്റുമുള്ളത് ഉപ്പുവെള്ളം മാത്രം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഇവയ്ക്ക് കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഈ ദ്വീപില്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല. പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആ നായ്ക്കള്‍ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയേണ്ടേ? ഇവര്‍ക്ക് രക്ഷകരായി ചിലരുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍.

വള്ളത്തില്‍ വെള്ളവും ഭക്ഷണവുമായി അവര്‍ ദ്വീപിലെ നായകള്‍ക്ക് അടുത്തെത്തും. ഭക്ഷണം നല്‍കിയ ശേഷം മടങ്ങും. അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമമായ ബി ബി സിയാണ് പാകിസ്താനില്‍നിന്നുള്ള ഒരുകൂട്ടം മൃഗസ്‌നേഹികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

"മറ്റാരും ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടുള്ളത് ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്‍ കണ്ടെത്താനോ വെള്ളം കുടിക്കാനോ സാധിക്കില്ല.- നായകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമായെത്തുന്ന മുനീര്‍ പറയുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് നായകള്‍ ഇവിടെ ആദ്യമായി എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാല്‍ കാലങ്ങളായി ഇവ ഇവിടെയുണ്ട്. വിദേശികളായ നാവികര്‍ നായകളെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടരുടെ വാദം. എന്നാല്‍ അധികൃതര്‍ തെരുവുനായ്ക്കളെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതാവാമെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടരും പറയുന്നു.

ദ്വീപ് കടന്ന് പോകുന്ന മത്സ്യബന്ധനത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടുത്തെ നായകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നല്‍കുന്നത്. മത്സ്യബന്ധനത്തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ട് എത്തുമ്പോള്‍ തന്നെ നായകള്‍ അവയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. കാരണം നായകള്‍ക്ക് അറിയാം അവയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണവുമായാണ് ബോട്ടുകള്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന്. നായകള്‍ മാത്രം താമസക്കാരായ ഈ ദ്വീപില്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാരിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ പരിസ്ഥിതിവാദികള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്.



