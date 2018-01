കാബൂൾ: കശ്മീരിലെ ലഷ്‌കറെ തൊയ്ബയ്ക്കും അഫ്ഗാനിസനിലെ താലിബാന്‍ സംഘത്തിനും പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം സൈനിക സാമഗ്രികള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസിലെ അഫ്ഗാന്‍ സ്ഥാനപതി മജീദ് ക്വരര്‍.

അഫ്ഗാന്‍ സൈനിക അക്കാദമിയില്‍ ഇന്നുണ്ടായ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് സ്ഥാനപതിയുടെ പ്രസ്താവന.അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലെ സൈനിക അക്കാദമിയില്‍ പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് തീവ്രവാദികള്‍ ആക്രണമം നടത്തിയത്. ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

"ആക്രമികളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത രാത്രി കാഴ്ച്ച നല്‍കുന്ന പ്രത്യേക കണ്ണടകള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ലഭ്യമാവുന്നവയല്ല. പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങി കശ്മീരിലെ ലഷ്‌കറെ തൊയ്ബയ്ക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാനിനും വിതരണം ചെയ്തവയാണത്", കരര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

