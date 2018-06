ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനും ഇന്ത്യയും ആണവശക്തികളാണെങ്കിലും ഇരുവര്‍ക്കുമിടയില്‍ യുദ്ധത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് പാക്കിസ്താന്‍. എന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിവുകേടായി കാണരുതെന്ന് പാകിസ്താന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന വെടിവെപ്പിനോട് പാകിസ്താന്‍ പ്രതികരിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളെയാകുമ്പോഴാണ് പ്രതികരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നത്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ഒരു സ്ത്രീയും കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെടുകയും 24 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് ഏല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പാലിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

