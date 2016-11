ലണ്ടന്‍: ഇന്ത്യയില്‍ കറന്‍സി വിവാദം കത്തി നില്‍ക്കെ ബ്രിട്ടനിലും നോട്ട് വിവാദം. പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ അഞ്ചു പൗണ്ടിന്റെ നോട്ടാണ് ബ്രിട്ടനില്‍ പുലിവാല്‍ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു പൗണ്ടിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ട് മൃഗമാലിന്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാരോപിച്ച് വെജിറ്റേറിയന്‍മാരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നോട്ടില്‍ മൃഗക്കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിമര്‍ ക്യാപ്‌സ്യൂളുകള്‍ക്കൊപ്പം മൃഗക്കൊഴുപ്പില്‍ നിന്ന് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ടാലൊ എന്ന പദാര്‍ത്ഥമാണ് നോട്ടില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പറയുന്നത്. സപ്തംബറിലാണ് നോട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

സോപ്പ്, മെഴുകുതിരി എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥമാണ് ടാലൊ. ബീഫ്, മട്ടന്‍, പന്നിയിറച്ചി എന്നിവയില്‍ നിന്നാണ് ടാലോ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

നോട്ടിനെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലടക്കം വെജിറ്റേറിയന്‍മാര്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒപ്പു ശേഖരണവും നടത്തി വരികയാണ്. 40,000 പേര്‍ ഇതിനകം ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു.

മൃഗക്കൊഴുപ്പടങ്ങിയ നോട്ട് തങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ തയ്യാറല്ലെന്നും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പറയുന്നു. ബ്രിട്ടനിലെ ഹിന്ദുമത നേതാക്കളും നോട്ടിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Putting meat in the new £5 notes is a massive slap in the face to millions of people https://t.co/CMUbaldGSV via @MetroUK

Hi @Jools_Orca there is a trace of tallow in the polymer pallets used in the base substrate of the polymer £5 notes