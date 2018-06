ആംസ്റ്റര്‍ഡാം: നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ് പ്രധാനമന്ത്രി മാര്‍ക്ക് റുട്ടിന്റെ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാപ്പി താഴേക്കു വീണപ്പോള്‍, യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ തറ തുടച്ചുവൃത്തിയാക്കുന്ന മാര്‍ക്കിനെയാണ് വീഡിയോയില്‍ കാണാനാവുക.

പാര്‍ലമെന്റിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെയാണ് മാര്‍ക്കിന്റെ കയ്യില്‍നിന്ന് കാപ്പി താഴെ വീണത്. തുടര്‍ന്ന് കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കള്‍ സമീപത്തെ മേശയില്‍ വയ്ക്കുകയും ശുചീകരണ ജീവനക്കാരനില്‍നിന്ന് മോപ്പ് വാങ്ങി തറ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുകയുമായിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയില്‍നിന്ന് ഉണ്ടായ ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രവൃത്തി കണ്ട് പാര്‍ലമെന്റിലെ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികള്‍ അദ്ദേഹത്തെ കയ്യടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

Most politicians try to "mop the floor" with their opponents, but Dutch Prime Minister Mark Rutte took that phrase literally, mopping up after he spilled his coffee on the floor. https://t.co/V5o5qTI7RM pic.twitter.com/1GM0CNFiN0