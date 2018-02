സുമാത്ര: ഇന്‍ഡോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രയില്‍ അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടി വായുവില്‍ ചാരം നിറഞ്ഞത് ഏഴ് കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയില്‍. അഗ്നിപര്‍വതം സജീവമായത് മുതല്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും വന്‍ സ്‌ഫോടനത്തോടെ പുകപടലങ്ങള്‍ ആകാശത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്നതോടെ ജനങ്ങള്‍ പരക്കം പാഞ്ഞു.

BREAKING: Volcano erupting on the Island of Sumatra in #Indonesia . pic.twitter.com/HNnctKGxjM

മൗണ്ട് സിനാബങ് അഗ്നിപര്‍വതമാണ് പൊട്ടിയത്. 2014 ലില്‍ ഇത് പൊട്ടി നിരവധി പേര്‍ മരിക്കുകയും ആയിരങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടിയത്. പിന്നാലെ ചെറിയ ഭൂചലനങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടു. അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ കുറേ നേരത്തേക്ക് ഏറക്കുറേ ഇരുട്ട് മൂടി. അഞ്ച് മീറ്റര്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കാഴ്ചാപരിധി.

അഗ്നിപര്‍വതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ നിന്ന് ആളുകളോട് മാറിനില്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Pacific Ring of Fire continues to be active. Strongest eruption in five years of activity today from #Sinabung #volcano explosion may have reached 16 kms into the sky @BNPB_Indonesia reports no casualities #SendaiFramework #switch2sendai

Vía Rafiandx (IG) pic.twitter.com/L0JwHIvnLN