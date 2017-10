ലണ്ടന്‍: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ മൊണാര്‍ക്ക് എയര്‍ലൈന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവച്ചു. ഇതോടെ യാത്രയ്ക്ക് മൊണാര്‍ക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന 110000 യാത്രക്കാര്‍ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങി. മുന്‍കൂറായി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 3ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും എയര്‍ലൈന്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ സര്‍വീസുകളും ഹോളിഡേ സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നതായി ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മൊണാര്‍ക്ക് എയര്‍ലൈന്‍സ് അറിയിച്ചത്.

Monarch customers in the UK: don’t go to the airport. There will be no more Monarch flights. This page will no longer be monitored. pic.twitter.com/hzfQGZ0Ty8