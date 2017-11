മനില: ആസിയാന്‍ - ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഉച്ചകോടി എന്നിവയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഫിലിപ്പൈന്‍സിലെ മനിലയില്‍ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുമായി അനൗപചാരിക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മോദിയും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ഔപചാരിക കൂടിക്കാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ട്രംപ് ഹസ്തദാനം നല്‍കുന്നതിന്റെയും ഇരുവരും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിന്റെയും ചിത്രങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ പുറത്തുവിട്ടു. മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി നടത്തുന്ന ആദ്യ ഫിലിപ്പൈന്‍സ് സന്ദര്‍ശനമാണിത്. റഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ദിമിത്രി മെദ്വദേവ്, ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്‍സോ ആബേ എന്നിവരുമായും അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തി.

ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പുറമെ ഫിലിപ്പൈന്‍സിലെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹവുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ റൈസ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മഹാവീര്‍ ഫിലിപ്പൈന്‍സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്നിവ അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശിക്കും. ട്രംപും മോദിയും നടത്തിയ അനൗപചാരിക കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മോദി ഫിലിപ്പിനിലെത്തിയത്. നേരത്തെ വിയറ്റ്‌നാമില്‍ നടന്ന സമ്മേളനത്തില്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയേയും മോദിയേയും പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇരുനേതാക്കളും കാണുന്നത്. ഇന്ത്യ- ആസിയാന്‍ ഉച്ചകോടി, കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടി, ആസിയാന്‍ കൂട്ടായ്മയുടെ 50-ാം വാര്‍ഷികം, ആസിയാന്‍ വ്യവസായ നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടി എന്നിവയില്‍ മോദി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi arrived in Phillippines' Manila to attend the ASEAN-India & East Asia Summits. pic.twitter.com/OU2K3cNhrM