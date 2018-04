ബെയ്ജിങ്: ചൈനയില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന് സമ്മാനമായി നല്‍കിയത് ഒരു ചൈനീസ് കലാകാരന്‍ വരച്ച ചിത്രം. ചൈനയിലെ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായ ഷു ബെയ്‌ഹോങ് വരച്ച ചിത്രമാണ് മോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിങ്പിങ്ങിന് സമ്മാനിച്ചത്.

സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച വുഹാനിലാണ് ഇരു രാഷ്ട്രത്തലവന്‍മാരും തമ്മില്‍ അനൗദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഷു ബെയ്‌ഹോങ് ഇന്ത്യയില്‍വെച്ച് വരച്ച പെയിന്റിങ് മോദി ഷി ജിങ്പിങ്ങിന് നല്‍കിയത്. പുല്‍പരപ്പില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കുതിരയും പ്രാവിന്‍കൂട്ടവുമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഷു ബെയ്‌ഹോങ് ശാന്തിനികേതനിലെ വിശ്വഭാരതി സര്‍വകലാശാലയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്നപ്പോള്‍ വരച്ച ചിത്രമാണിത്.

ചൈനീസ് ഇങ്ക് പെയിന്ററായ ഷു ബെയ്‌ഹോങ്ങിന്റെ കുതിരകളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ ലോകപ്രശസ്തമാണ്. ആധുനിക ചൈനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രകാരനായാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. 1895-1953 കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്.

