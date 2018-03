വാഷിംഗ്ടണ്‍: നാഷണല്‍ പോര്‍ട്രയിറ്റ് ഗാലറിയിലെ മിഷേല്‍ ഒബാമയുടെ ചിത്രം നോക്കി അമ്പരന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞു പാര്‍ക്കര്‍ ആദ്യം ക്യാമറാക്കണ്ണുകളില്‍ കുടുങ്ങിയത്. അവളുടെ നിഷ്‌കളങ്കതയും അമ്പരപ്പും ആ ഫോട്ടോയിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും ചര്‍ച്ചയായി. ആ ഫോട്ടോ വൈറലായതിനൊപ്പം പാര്‍ക്കറും മിഷേലും നേരില്‍ക്കണ്ടാല്‍ എന്താവും സംഭവിക്കുക എന്ന ചോദ്യവും സജീവമായി. ഒടുവില്‍, ലോകം മുഴുവന്‍ കാത്തിരുന്ന ആ ഉത്തരമെത്തി, മിഷേലും പാര്‍ക്കറും നേരിട്ട് കണ്ട നിമിഷങ്ങളായി!

ചിത്രം വൈറലായതോടെ കുഞ്ഞുപാര്‍ക്കറെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു മിഷേല്‍. അവരുടെ പഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫിലെ അംഗങ്ങള്‍ പാര്‍ക്കറെ തേടിപ്പിടിച്ചു. അവളുടെ അമ്മയോട് മിഷേലിന്റ ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ മിഷേലിന്റെ ഓഫീസില്‍ അമ്മയും കുഞ്ഞനുജത്തിയുമൊന്നിച്ച് പാര്‍ക്കര്‍ എത്തി.

നാല്‍പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഈ കുഞ്ഞുമിടുക്കിക്കൊപ്പം മിഷേല്‍ ചെലവഴിച്ചു. സംസാരിച്ചും കുഞ്ഞുകുറുമ്പുകള്‍ ആസ്വദിച്ചും പാര്‍ക്കറിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മിഷേലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ വൈറലാണ്. പാര്‍ക്കറിനെ കണ്ട അനുഭവം മിഷേല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Parker, I'm so glad I had the chance to meet you today (and for the dance party)! Keep on dreaming big for yourself...and maybe one day I'll proudly look up at a portrait of you! pic.twitter.com/faUVTsYWun