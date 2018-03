വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ വൈറ്റ് ഹൗസിനു മുന്നില്‍ ഒരാള്‍ സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിനു മുന്നിലെ തിരക്കേറിയ നടപ്പാതയില്‍ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

രഹസ്യാന്വേഷണവിഭാഗം അറിയിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച്, പ്രദേശിക സമയം 11.46 ഓടെ ഒരു പുരുഷന്‍ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തെ മതിലിന് അടുത്ത് എത്തുകയും കയ്യില്‍ കരുതിയിരുന്ന കൈത്തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം വെടിവെയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.

മെഡിക്കല്‍ സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും എന്നാല്‍ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കേണ്ടതിനാല്‍ പേരുവിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാനാവില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

നൂറിലധികം വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ സംഭവ സമയത്ത് വൈറ്റ് ഹൗസിനു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കാര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണവിഭാഗം പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

