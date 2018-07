മാലി: ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഹെലികോപ്ടര്‍ ഇടപാട് റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഊര്‍ജമേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന് പാകിസ്താന്റെ സഹായം തേടി മാലദ്വീപ്. ഊര്‍ജമേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണാപത്രത്തില്‍ മാലദ്വീപും പാകിസ്താനും ഒപ്പിട്ടു.

മാലദ്വീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി (STELCO) ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പാകിസ്താന്റെ വാട്ടര്‍ ആന്‍ഡ് പവര്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി(WAPDA) യില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ തൊഴിലാളി കൈമാറ്റ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ധാരണാപത്രത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകള്‍.

STELCO പ്രതിനിധികള്‍ ആറുദിവസത്തെ പാകിസ്താന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിലാണെന്ന് മാലദ്വീപിലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

STELCO ചെയര്‍മാന്‍ അഹമ്മദ് അയ്മാനാണ് നാലംഗപ്രതിനിധിസംഘത്തെ നയിക്കുന്നത്. പാകിസ്താന്റെ വാട്ടര്‍ ആന്‍ഡ് പവര്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി(WAPDA)യുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും സാങ്കേതിക മേന്മയെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

WAPDA ചെയര്‍മാന്‍ മുസമ്മില്‍ ഹുസൈനുമായി മാലിദ്വീപ് സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മാലിദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊര്‍ജ ഉത്പാദക കമ്പനിയാണ് സ്റ്റെല്‍കോയെന്നും WAPDAയില്‍നിന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതില്‍ സ്‌റ്റെല്‍കോ എറെ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും അഹമ്മദ് അയ്മന്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: Maldives signs MOU with Pakistan for infrastructure development in power sector