വാഷിങ്ടണ്‍: വത്തിക്കാനില്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്‌ക്കെത്തിയ അമേരിക്കന്‍ പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ് ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തിയതാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ചാ വിഷയം. പ്രഥമ വനിതകള്‍ മാര്‍പ്പാപ്പയെ സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്.

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭാര്യ മെലാനിയ ട്രംപും മകള്‍ ഇവാങ്കാ ട്രംപും ധരിച്ച ശിരോവസ്ത്രം പക്ഷേ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്, ഇരുവരുടെയും സൗദി സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായ സൗദി സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ മെലാനിയയും ഇവാങ്കയും ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നില്ല.

വത്തിക്കാന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ അനുസരിച്ച് മാര്‍പാപ്പയെ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തുന്ന സ്ത്രീകള്‍ നീളമുള്ള കൈകളുള്ള കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും തലമൂടണമെന്നും നിര്‍ബന്ധമുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചാണ് മെലാനിയ മാര്‍പാപ്പയെ സന്ദര്‍ശിച്ച വേളയില്‍ ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചതെന്നും, എന്നാല്‍ സൗദിയില്‍ നിന്നും ഇത്തരം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് മെലാനിയയുടെ വക്താവിന്റെ വാദം.

മാര്‍പാപ്പയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന പുരുഷന്‍മാര്‍ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറവും കറുപ്പായിരിക്കമെന്നും പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ഉണ്ട്.

സൗദി അറേബ്യയില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് ഹിജാബ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. സന്ദര്‍ശത്തിനെത്തുന്ന പ്രഥമ വനിതകള്‍ ഹിജാബ് ധരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് നിന്നെത്തുന്നവര്‍ ഈ പതിവ് പിന്തുടരാറില്ല. മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമയുടെ ഭാര്യ മിഷേല്‍ ഒബാമ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാതെയാണ് സൗദി സന്ദര്‍ശിച്ചത്. അന്ന് ട്രംപ് ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. സൗദിയെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് മിഷേലിന്റെ നടപടിയെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies