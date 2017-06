ലണ്ടന്‍: ലണ്ടനില്‍ ഭീകരാക്രമണം. ലണ്ടനില്‍ ബ്രിഡ്ജില്‍ കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍ക്കിടയിലേക്ക് തീവ്രവാദികള്‍ വാന്‍ ഓടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. 20 ഓളം പേരെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയ ശേഷം വാന്‍ ഒരു ബസ് സ്‌റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയാണ് നിര്‍ത്തിയത്. ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നേക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആയുധധാരികളായ മൂന്നു പേരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇവരെ കണ്ടെത്താന്‍ വ്യാപക തിരച്ചില്‍ നടന്നുവരുകയാണ്. അക്രമികളില്‍ രണ്ട് പേരെ ലണ്ടന്‍ ബ്രിഡ്ജില്‍ വച്ച് തന്നെ വെടിവെച്ചുകൊന്നതായി സണ്‍ ദിനപത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ലണ്ടന്‍ ബ്രഡ്ജ് താത്കാലികമായി അടച്ചു.

WATCH: People in the area of attacks in central London evacuate with their hands on their heads. Live video: https://t.co/wL2GAJm09L pic.twitter.com/PLs1UmhPPX