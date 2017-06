ലണ്ടന്‍: ലണ്ടനെ ഞെട്ടിച്ച ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ പരിഭ്രാന്തരായി ജനക്കൂട്ടം ലണ്ടന്‍ ബ്രിഡ്ജ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ഓടിരക്ഷപെടുന്നതിനിടയിലും പാതി കുടിച്ച ശേഷം ബിയര്‍ ഗ്ലാസ് കൈവിടാതെ അതിവേഗം നടക്കുന്ന യുവാവിന്റെ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ ബഹളം കാര്യമാക്കാതെ തന്റെ കൂട്ടുകാരിയുമൊത്ത് നടന്നു വരുന്ന യുവാവിന്റെ ചിത്രം ട്വിറ്ററിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ബ്രിട്ടീഷ് സ്പിരിറ്റിന്റെ ചിഹ്നം എന്ന നിലയില്‍ ചിത്രം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇയാളുടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കെതിരായ വിമര്‍ശനങ്ങളും ചിലര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

ശനിയാഴച രാത്രിയാണ് ലണ്ടന്‍ ബ്രിഡ്ജിലും ബോറോ മാര്‍ക്കറ്റിലും ആക്രമണം നടന്നത്. ലണ്ടന്‍ ബ്രിഡ്ജില്‍ കാല്‍നട യാത്രക്കാര്‍ക്കിടയിലേക്ക് തീവ്രവാദികള്‍ വാന്‍ ഓടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. 20 ഓളം പേരെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയ ശേഷം വാന്‍ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റി നിര്‍ത്തി. പുറത്തിറങ്ങിയ തീവ്രവാദികള്‍ ആളുകളെ കുത്തിവീഴ്ത്തി.

ഇതേ സമയം തന്നെ ബോറോ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ അക്രമികള്‍ ആളുകളെ കുത്തിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. കത്തിയുമായി അക്രമം നടത്തിയവര്‍ക്ക് നേരെ പോലീസ് വെടിയുതിര്‍ത്തു. രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളിലുമായി ഏഴ് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൂന്നു ഭീകരര്‍ പോലീസിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

There's an apparent terrorist attack in London and this guy is strolling down the street with his pint. pic.twitter.com/zy74ytgAdq

This man paid London prices for a pint. He was not going to let the #LondonAttacks stop him from enjoying it.



We salute you 👏👏👏 pic.twitter.com/cDgVnXFAT8