ലണ്ടന്‍: ലണ്ടനില്‍ ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. മെട്രോപോളിറ്റണ്‍ പോലീസ് സര്‍വീസ് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ ഏഴുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 48 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ലണ്ടന്‍ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നടന്നവര്‍ക്കുമേല്‍ വാന്‍ ഓടിച്ചുകയറ്റിയും തൊട്ടടുത്ത ബോറോ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ കണ്ണില്‍ക്കണ്ടവരെയെല്ലാം കുത്തിവീഴ്ത്തിയുമാണ് ഭീകരര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഭീകരാക്രമണത്തെ യു.എ.ഇ, ഖത്തര്‍, ബഹ്‌റൈന്‍, ഒമാന്‍, കുവൈത്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അപലപിച്ചിരുന്നു.

അതിനിടെ ലണ്ടന്‍ മേയര്‍ സാദിക് ഖാനെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ ഏഴുപേര്‍ മരിക്കുകയും 48 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ജനങ്ങള്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ലണ്ടന്‍ മേയര്‍ പറയുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു. ലണ്ടനില്‍ കനത്ത പോലീസ് സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാല്‍ ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ല എന്ന ലണ്ടന്‍ മേയറുടെ പരാമര്‍ശത്തെയാണ് ട്രംപ് വിമര്‍ശിച്ചത്. അതിനിടെ, രാജ്യത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ നടക്കുമെന്ന് യു.കെ പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മെയ് പറഞ്ഞു.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"