കേപ്ടൗണ്‍: കൂട്ടില്‍ കിടക്കുന്ന സിംഹത്തെ തലോടാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ എന്തുസംഭവിക്കും. കൂടുതല്‍ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. കടികിട്ടുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഇക്കാര്യം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റഗ്ബി താരം സ്‌കോട്ട് ബാല്‍ഡ് വിന്‍.

കൂട്ടില്‍ കിടക്കുന്ന സിംഹത്തെ സ്‌കോട്ട് തലോടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും സിഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില്‍ കടിക്കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വെല്‍റ്റ് വെര്‍ഡന്‍ ഗെയിം ലോഡ്ജില്‍ വച്ചായിരുന്നു സ്‌കോട്ടിന് സിംഹത്തിന്റെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

രണ്ടു സിംഹങ്ങളാണ് കൂട്ടിലുള്ളതായി വീഡിയോയില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. സഹതാരങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ സിംഹത്തെ തലോടുന്നത് കണ്ടാണ് സ്‌കോട്ടും സിംഹത്തിനെ തലോടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സിംഹത്തിന് അത് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ലെന്നു മാത്രം.

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5

video courtesy: twitter/ Andy Goode

സ്‌കോട്ടിന്റെ കയ്യില്‍ സിംഹം കടിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്. കൈ ഉടന്‍ തന്നെ സ്‌കോട്ട് പുറത്തേക്കു വലിച്ചത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി. മുറിവു കാരണം ആതിഥേയരായ ചീറ്റാ ടീമുമായുള്ള കളി സ്‌കോട്ടിന് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. കളിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ ആരാധകരോട് സ്‌കോട്ട് ട്വിറ്ററിലൂടെ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2/3 should of know he wouldn't be impressed with me stroking his lioness before introducing myself to him first @AndyGoode10 #MyBad ✋🏼 pic.twitter.com/cSclBsvS72