ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ പൊതുസഭയിൽ പാകിസ്താനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ്.

കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. അത് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും കശ്മീര്‍ എന്ന സ്വപ്നം പാകിസ്താന്‍ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും സുഷമാ സ്വരാജ് വ്യക്തമാക്കി.

സുഷമാ സ്വരാജിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന്

#WATCH: "Kashmir is an integral part of India, and will always be. Pakistan should stop dreaming", says EAM Sushma Swaraj at #UNGA pic.twitter.com/1OYsdks4vf