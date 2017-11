ഒട്ടാവ: രാജ്യത്തെ ലൈംഗീക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളോട് ഔദ്യോഗിക ക്ഷമാപണം നടത്താനൊരുങ്ങി കാനഡ ഭരണകൂടം. എല്‍ജിബിടിക്യൂ2 വിഭാഗത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നവംബര്‍ 28ന് ലൈംഗീക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തോട് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷമാപണം നടത്തുമെന്ന് കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂ‍ഡോ ട്വിറ്ററിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു.

എല്‍ജിബിടി വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുവെന്ന കാരണത്തില്‍ വിവേചനം നേരിടുന്നവര്‍,സര്‍ക്കാര്‍, സൈനിക ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍, അകാരണമായി ക്രിമിനില്‍ കേസ് ചുമത്തപ്പെട്ടവര്‍, അനീതിക്കിരയായവര്‍ തുടങ്ങിയവരോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

On November 28, the Government will offer a formal apology to LGBTQ2 Canadians in the House - for the persecution & injustices they have suffered, and to advance together on the path to equality & inclusion.