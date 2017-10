ടൊറൊന്റോ: "അവരെന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു. ഭാര്യയെ ബലാത്സഗം ചെയ്തു". പാകിസ്താനിലെ ഹഖാനി ഭീകരശൃംഖലയുടെ പിടിയില്‍നിന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം മോചിതനായി ജന്മനാടായ കാനഡയില്‍ എത്തിയ ജോഷ്വാ ബൊയ്‌ലയുടെ വാക്കുകളാണിവ. 2012 ലാണ് ജോഷ്വയും അമേരിക്കന്‍ വംശജയായ കെയ്റ്റ്‌ലാന്‍ കോള്‍മാനെയും ഹഖാനി ശൃംഖലയിലെ ഭീകരര്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ടുനിന്ന തടവിനു ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്താന്‍ സൈന്യമാണ് ജോഷ്വയെയും കെയ്റ്റലാനെയും മൂന്നുമക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

തടവുകാരായി ജീവിച്ചതിനിടെ കൊടിയ പീഡനങ്ങളാണ് സഹിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ജോഷ്വ പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എഫ് പി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടൊറോന്റോയില്‍ വച്ചാണ് ജോഷ്വാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചത്.

അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ തന്റെ ഭാര്യയെ പലവട്ടം അവര്‍ പീഡിപ്പിച്ചതായും നവജാതശിശുവായ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായും ജോഷ്വാ ആരോപിക്കുന്നു. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിന് രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനു ശേഷം 2014 ലാണ് ഇവ സംഭവിച്ചതെന്നും ജോഷ്വ പറയുന്നു.

അബു ഹജ്ര് എന്ന ഹഖാനി ക്യാപ്റ്റനും ഗാര്‍ഡും തന്റെ ഭാര്യയെ ബലാത്സഗം ചെയ്തതതായും ജോഷ്വാ പറയുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് ജോഷ്വയെയും ഭാര്യയെയും ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ആ സമയത്ത് ജോഷ്വയുടെ ഭാര്യ ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നു. തീര്‍ഥാടകരായാണ് തങ്ങള്‍ അവിടെയത്തിയതെന്നും ജോഷ്വ പറയുന്നു.

ഹഖാനികളുടെ പിടിയിലായിരിക്കെയാണ് ജോഷ്വയുടെയും കെയ്റ്റ്‌ലെയിന്റെയും മൂന്നുമക്കളുടെയും ജനനം. ജോഷ്വയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും തിരിച്ചുവരവില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കാനഡ സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. ജോഷ്വയുടെയും ഭാര്യയുടെയും(കെയ്റ്റ്‌ലെയിന്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരയാണ്) മോചനത്തെ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ ട്വീറ്റ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പാകിസ്താനുമായുള്ള ബന്ധം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Starting to develop a much better relationship with Pakistan and its leaders. I want to thank them for their cooperation on many fronts.