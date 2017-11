വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്ക വധിച്ച അല്‍ ഖ്വയ്ദ തലവന്‍ ഒസാമ ബിന്‍ ലാദന്റെ സ്വകാര്യ വീഡിയോ ശേഖരത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സിനിമകളും ജാക്കി ചാന്‍ ടെലിവിഷന്‍ ഷോയും നാഷണല്‍ ജോഗ്രഫിക്കിലെ പരിപാടികളുമുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

പാകിസ്താനിലെ അബൊട്ടാബാദിലെ ലാദന്റെ ഒളിത്താവളത്തില്‍നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകള്‍ സി ഐ എ പുറത്തുവിട്ടത് ബുധനാഴ്ചയാണ്. ലാദന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിലെ സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഈ രേഖകളില്‍നിന്നാണ് വ്യക്തമായത്.

470000 ല്‍ അധികം രേഖകളാണ് സി ഐ എ പുറത്തുവിട്ടത്. ലാദന്റെ ഒളിവുജീവിതവും ഭീകരസംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണ് ഇവയില്‍ അധികവും.

Today we released nearly 470,000 files recovered in 2011 raid on Usama Bin Ladin’s compound in Abbottabad, Pakistan.https://t.co/QZcoAu3uEw pic.twitter.com/Dn8awV9ndn