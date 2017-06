തെഹ്‌റാന്‍: ഇറാനില്‍ ഇരട്ട ഭീകരാക്രമണം. ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റിനുള്ളില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറിയ തീവ്രവാദികള്‍ വെടിവെയ്പ് നടത്തി. ഇതേ സമയം സമയം തന്നെ തെക്കന്‍ ടെഹ്‌റാനില്‍ ഇമാം ഖൊമേനിയുടെ ശവകുടീരത്തിന് നേര്‍ക്കും ആക്രമണമുണ്ടായി. ഖൊമേനിയുടെ ശവകുടീരത്തിന് നേര്‍ക്കുണ്ടായത് ചാവേര്‍ ആക്രമണമാണെന്ന് എ.എഫ്.പി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാനിലെ പ്രധാന തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ആത്മീയ നേതാവായിരുന്ന ആയത്തുള്ള ഖൊമേനിയുടെ ശവകുടീരം

പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനുള്ളില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറിയവര്‍ തുരുതുരാ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഗാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വെടിയേറ്റു. പാര്‍ലമെന്റിനുള്ളില്‍ ആളുകളെ ബന്ദികളാക്കിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഫാര്‍സ്, മെഹര്‍ എന്നീ ഇറാനിയന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയും വെടിവെയ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മൂന്ന് അക്രമികള്‍ പാര്‍ലമെന്റിനുള്ളില്‍ കടന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വെടിവെയ്പുണ്ടായ ഉടന്‍ സുരക്ഷാ സേന പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം പൂര്‍ണമായും വളഞ്ഞു. എ.കെ 47 റൈഫിളുകളും കലാഷ്‌നിക്കോവ് റൈഫിളുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് തീവ്രവാദികള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനുള്ളില്‍ വെടിവെയ്പ് നടത്തിയത്.

പാര്‍ലമെന്റിനുള്ളിലെ വെടിവെയ്പിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. ഒരു അക്രമി മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇയാളുടെ വെടിവെയ്പില്‍ ഒരു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റതായിട്ടുമാണ് ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കാലിന് വെടിവെച്ച് ഭീതിപരത്തിയ ശേഷം ഇയാള്‍ പുറത്തേക്ക് പോയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

ഖൊമേനിയുടെ ശവകുടീരത്തിന് സമീപം സ്‌ഫോടനം നടത്തിയ തീവ്രവാദികള്‍ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവര്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു. ഒരു തീവ്രവാദി ചാവേറായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ട് തീവ്രവാദികള്‍ 10 റൗണ്ടോളം വെടിവെയ്പ് നടത്തിയതായി ഫാര്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

