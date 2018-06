മകസ്സര്‍(ഇന്തോനേഷ്യ): പച്ചക്കറി തോട്ടത്തില്‍ നിന്ന് കാണാതായ സ്ത്രീയെ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ വയറ്റില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മുന ദ്വീപിലുള്ള പെര്‍ഷ്യാപന്‍ ലവേല എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

54 വയസ് പ്രായമുള്ള വാ തിബ എന്ന സ്ത്രീയെ കാണാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗ്രാമവാസികള്‍ നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ ഭീമന്‍ പാമ്പ് ഇരവിഴുങ്ങി വിശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു. പാമ്പിന്റെ സമീപത്ത് ഇവരുടെ ചെരിപ്പും ഗ്രാമീണര്‍ കണ്ടെത്തി. പെരുംപാമ്പ് ഇരയാക്കിയിരിക്കാമെന്ന് സംശയിച്ച ഗ്രാമവാസികള്‍ പാമ്പിനെ കൊല്ലുകയും പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ വയര്‍ കീറി വാ തിബയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. 23 അടി നീളമുള്ള (ഏഴ് മീറ്റര്‍) നീളമുള്ളതായിരുന്നു ഈ പെരുമ്പാമ്പ്.

ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീന്‍സ്‌ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇത്രയധികം വലിപ്പമുള്ള പെരുമ്പാമ്പുകള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ മൃഗങ്ങളെയാണ് സാധാരണഗതിയില്‍ ഇവ ആഹാരമാക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ വളരെ അപൂര്‍വമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു കര്‍ഷകന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

CH:Indonesian Woman Went Missing. She Was Found Inside A 7-Metre-Long Python