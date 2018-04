ദുബായ്: പാകിസ്താനികള്‍ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ദുബായ് സുരക്ഷാ മേധാവി. ദുബായ് ജനറല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറല്‍ ധഹി ഖല്‍ഫാനാണ് പാക് സ്വദേശികള്‍ക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്താനികള്‍ ഗള്‍ഫ് സമൂഹങ്ങള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നുവെന്നും അവര്‍ നിരന്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുകയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ധഹി ഖല്‍ഫാന്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള്‍ തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുവഴിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

يشكل الباكستانيون تهديدا خطيرا للمجتمعات الخليجية لما يجلبوه من مخدرات معهم إلى دولنا..يجب التشديد عليهم بإجراءات صارمة في المنافذ... pic.twitter.com/LTCj5OW98m — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 1, 2018

ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായ പാകിസ്താന്‍ സ്വദേശികളുടെ ചിത്രം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇദ്ദേഹം ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യക്കാര്‍ അച്ചടക്കമുള്ളവരാണെന്നും പാകിസ്താനികള്‍ കുറ്റവാളികളും പ്രശ്‌നക്കാരുമാണെന്നതില്‍ അദ്ദേഹം അത്ഭുതംകൂറുന്നുമുണ്ട്.

لماذا الهنود منضبطون؟ في حين أن التسيب والإجرام والتهريب في الجالية الباكستانية متفشي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 1, 2018

'പാകിസ്താനികള്‍ ഗള്‍ഫ് ഗള്‍ഫ് സമൂഹങ്ങള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നു. കാരണം അവര്‍ അവരോടൊപ്പം മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു. അവര്‍ക്ക് നേരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ വേണം' ധഹി ഖല്‍ഫാന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. രാജ്യദ്രോഹകുറ്റവും കള്ളക്കടത്തും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പാകിസ്താനികളില്‍ വ്യാപകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ഒരുപടികൂടി മുന്നില്‍ കയറി പാകിസ്താനികളെ ആരും ജോലിക്കെടുക്കരുതെന്നുവരെ ധഹി ഖല്‍ഫാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

إيقاف استقدام العمالة الباكستانية أصبح ضرورة وطنية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 1, 2018

ട്വിറ്ററില്‍ 26ലക്ഷത്തോളം ആളുകള്‍ പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ധഹി ഖല്‍ഫാന്‍. യുഎഇ വൈറല്‍ ഡോട്ട് കോം എന്ന മാധ്യമമാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ടെയ്തിരിക്കുന്നത്.

